Росія будує склади на кордоні з Україною для швидкої доставки зброї в Донбас — ІС

Доставку боєприпасів планують через переправу на річці Сіверський Донець.
"В районі населеного пункту Пилипенків (хутір в Кам'янському районі Ростовської області) обладнаний склад ракетно-артилерійського озброєння. Доставку боєприпасів з цього складу на територію Донбасу планується здійснювати через обладнану в цьому районі понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець. Робота даної переправи забезпечить російському командуванню можливість приховано (в обхід великих населених пунктів) і в найкоротші терміни доставляти озброєння і техніку для "2 АК ЛНР", - написав Тимчук в Facebook.
Раніше в групі "ІС" повідомили, що в "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на колишнього депутата Партії регіонів.DT.UA