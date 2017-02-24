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Росія будує склади на кордоні з Україною для швидкої доставки зброї в Донбас — ІС

24 лютого в 12:38

Доставку боєприпасів планують через переправу на річці Сіверський Донець.

Офицеры РФ в Донбассе
У Росії будують склади боєприпасів поблизу кордону з Україною
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Для швидкої доставки зброї і боєприпасів на окуповану бойовиками російсько-терористичних військ територію Луганської області, російське командування обладнає в Ростовській області нові артилерійські склади і бази зберігання, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"В районі населеного пункту Пилипенків (хутір в Кам'янському районі Ростовської області) обладнаний склад ракетно-артилерійського озброєння. Доставку боєприпасів з цього складу на територію Донбасу планується здійснювати через обладнану в цьому районі понтонно-мостову переправу через річку Сіверський Донець. Робота даної переправи забезпечить російському командуванню можливість приховано (в обхід великих населених пунктів) і в найкоротші терміни доставляти озброєння і техніку для "2 АК ЛНР", - написав Тимчук в Facebook.

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Раніше в групі "ІС" повідомили, що в "ДНР" ходять чутки про заміну Захарченка на колишнього депутата Партії регіонів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія боєприпаси зброя Донбас ЛНР ДНР Луганськ
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