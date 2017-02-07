Росія активно завозить в Донбас техніку, зброю та військових - Турчинов

За останні три доби були перекинуті танки, БМП, МТЛБ, "Град", а також САУ 2С7 "Піон" та 2А36 "Гіацинт".

Росія завезла в Донбас значну кількість "Градів" та іншої військової техніки inforesist.org

Останнім часом РФ активізувала завезеннячерез неконтрольовану українським урядом частину кордону, повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню тощо", - сказав Турчинов.

Він також наголосив, що військова техніка, зброя, боєприпаси, спорядження та паливно-мастильні матеріали завозиться організовано та планомірно практично у щоденному режимі: "як автомобільними шляхами, так і залізницею".

Турчинов зазначив, що лише за останні три доби з РФ в Донбас були перекинуті в значній кількості танки, БМП, МТЛБ, РСЗВ "Град", а також САУ 2С7 "Піон" (203 мм), 2А36 "Гіацинт" (152 мм).

"Підкріплення надається російським гібридним військами вздовж всієї лінії розмежування", - додав секретар РНБО.

Турчинов підкреслив, що це може свідчити про готовність РФ до подальшої ескалації бойових дій в Донбасі та зазначив, що Росія не зможе приховати від міжнародного співтовариства своїх кривавих агресивних дій проти України.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в результаті штурмових дій проти сил АТО отримали поранення 380 бойовиків частин і підрозділів 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, а також що російсько-терористичні війська несуть вагомі бойові втрати. Станом на 31 січня в моргах лікарень Донецька знаходиться 42 тіла військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, убитих в результаті ведення вогню у відповідь силами АТО.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".