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Родичі загиблих в малайзійському "Боїнгу" вимагають продовжити пошуки останків

15 січня в 02:09

На їх думку, не всі останки загиблих знайдено.

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Родичі загиблих у катастрофі "Боїнга" вимагають знайти всі останки
independent.co.uk
Родичі жертв катастрофи в Донецькій області малазійського літака "Боїнг" вимагають відновити пошуки останків на місці трагедії.

На їхню думку, якщо голландський журналіст зміг виявити на місці катастрофи "Боїнга" в кості, то не всі останки ще знайдені, повідомляє Deutsche Welle (Російська редакція).

"Ми, родичі, просто не хочемо, щоб там залишалися людські останки", - заявив президент фонду жертв катастрофи рейсу MH17 Еверт ван Зейтвелд, що втратив в аварії сина, дочку і батьків дружини.

Дискусія про "Боїнгу" відновилася після того, як прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена голландським журналістом Міхелем Спеккерсом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

У вересні 2016 року міжнародні слідчі підтвердили причетність Росії до знищення MH17.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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