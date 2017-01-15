Родичі загиблих в малайзійському "Боїнгу" вимагають продовжити пошуки останків

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На їх думку, не всі останки загиблих знайдено.

Родичі загиблих у катастрофі "Боїнга" вимагають знайти всі останки independent.co.uk в Донецькій області малазійського літака "Боїнг" вимагають відновити пошуки останків на місці трагедії.

На їхню думку, якщо голландський журналіст зміг виявити на місці катастрофи "Боїнга" в кості, то не всі останки ще знайдені, повідомляє Deutsche Welle (Російська редакція).

"Ми, родичі, просто не хочемо, щоб там залишалися людські останки", - заявив президент фонду жертв катастрофи рейсу MH17 Еверт ван Зейтвелд, що втратив в аварії сина, дочку і батьків дружини.

Дискусія про "Боїнгу" відновилася після того, як прокуратура Нідерландів підтвердила, що кістка, знайдена голландським журналістом Міхелем Спеккерсом на Донбасі, належить одній з жертв катастрофи.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року був збитий "Боїнг-777" рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" у небі над Донецькою областю, у зоні бойових дій поряд з селищем Шахтарськ. Літак летів рейсом Амстердам-Куала-Лумпур". Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

У вересні 2016 року міжнародні слідчі підтвердили причетність Росії до знищення MH17.