РНБО затвердив доктрину інформаційної безпеки

Документ передбачає повне покриття території України цифровим мовленням, включно з прикордонними і окупованими землями.

РНБО ухвалила покрити всю територію України цифровим мовленням Сайт президента України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України прийняла доктрину інформаційної безпеки України, розроблену міністерством інформаційної політики, повідомляється на сайті Кабміну.

Доктрина визначає національні інтереси в інформаційній сфері, цілі, завдання, принципи, напрями, пріоритети та механізми формування і реалізації державної інформаційної політики.

Згідно з документом, пріоритетами державної політики в інформаційній сфері є:

- Створення і розвиток структур, відповідальних за інформаційно-психологічної безпеки, передусім у ВСУ, з урахуванням практики держав-членів НАТО;

- Розвиток і захист технологічної інфраструктури забезпечення інформаційної безпеки України;

- Забезпечення повного покриття території України цифровим мовленням, насамперед прикордонних і тимчасово окупованих територій.

Як повідомлялося, впродовж останніх двох місяців на об'єктах п'яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак, повідомив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО.