РНБО доручила Кабміну і СБУ посилити захист від кібератак

Держоргани повинні забезпечити захист критичної інфраструктури зважаючи на гібридну агресію Росії.

РНБО доручив СБУ і Кабміну захистити від атак критичну інфраструктуру Сайт президента України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила Кабінету міністрів і Службі безпеки України вжити невідкладні заходи по захисту критичної інфраструктури від терористичних і диверсійних посягань, повідомляється на сайті РНБО.

Зокрема, РНБО доручив передбачити належне законодавче, організаційне та ресурсне забезпечення захисту інфраструктури від кібератак.

"Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об'єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність прийняття невідкладних заходів щодо якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки", - зазначили в РНБО.

Зокрема, мова йде про вдосконалення законодавства, стандартизації та уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвитку національної захищеної телекомунікаційної мережі, захисту державних інформаційних ресурсів і зміцнення можливостей органів сектору безпеки та оборони в кіберпросторі.

Як повідомлялося, протягом останніх двох місяців на об'єктах п'яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак, повідомив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО.