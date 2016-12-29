РНБО доручила Кабміну і СБУ посилити захист від кібератак

Держоргани повинні забезпечити захист критичної інфраструктури зважаючи на гібридну агресію Росії.
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України доручила Кабінету міністрів і Службі безпеки України вжити невідкладні заходи по захисту критичної інфраструктури від терористичних і диверсійних посягань, повідомляється на сайті РНБО.
Зокрема, РНБО доручив передбачити належне законодавче, організаційне та ресурсне забезпечення захисту інфраструктури від кібератак.
"Кібератаки проти інформаційних систем державних органів і об'єктів критичної інфраструктури України, координовані РФ, зумовили необхідність прийняття невідкладних заходів щодо якісного посилення системи кіберзахисту і кібербезпеки", - зазначили в РНБО.
Зокрема, мова йде про вдосконалення законодавства, стандартизації та уніфікації програмно-апаратних рішень для потреб держави, розвитку національної захищеної телекомунікаційної мережі, захисту державних інформаційних ресурсів і зміцнення можливостей органів сектору безпеки та оборони в кіберпросторі.
Як повідомлялося, протягом останніх двох місяців на об'єктах п'яти відомств і 31 державного інформаційного ресурсу виявлено близько 6,5 тисяч спланованих кібератак, повідомив президент Петро Порошенко під час засідання РНБО.DT.UA