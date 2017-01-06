Різдво 2017 у Києві: Куди сходити з родиною

У Києві можна буде приєднається до вертепу, поколядувати та відвідати майстер-класи.
Софійська площа
7 січня з 12.00 по 17.00 пройде хода Дідухів і масове колядування.
17.00 до 21.00 різдвяний концерт, виступ камерного хору "Хрещатик".
8 січня з 12.00 по 17.00 пройде День прогресивної альтернативної української музики.
9 січня, з 17.00 до 21.00 гостей площі чекає збірний концерт за участю Київського муніципального академічного театру опери і балету.
Хрещатик
7 січня з 11.00 до 20.00 можна взяти участь у вертепі. А також — відвідати майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок та ялинкових прикрас, зони малювання та вивчення колядок. І, звичайно, спробувати святкову кутю.
Вхід: вільний
"Мамаєва слобода"
7 січня з 12.00 по 22.00 всі бажаючі зможуть заспівати колядки з фольклорними ансамблями. Тут також можна проїхатися на конях наввипередки з козаками, постріляти з татарського лука та скуштувати козацький куліш.
Вхід: для дорослих — 50 грн, воїнам АТО — безкоштовно.
Парк "Київська Русь"
7 січня з 13.30 по 17.00 можна подивитися "Різдвяний вертеп" — з середньовічними боями, вогняним шоу, каскадерськими трюками. У програмі також — ігри, танці, конкурси, їзда на конях та стрільби з лука.
Вхід: 150 грн.; студентам — 80 грн; школярам — 50 грн.
Співоче поле
7 січня з 12.00 по 18.00 – можна провести Різдво разом з учасниками фестивалю "Країна мрій різдвяна". Відвідувачів чекає виступ Олега Скрипки, Le Grand Orchestra, ILLARIA, Joryj Kłoc, Бурдона, інших артистів. Тут збираються встановити рекорд з наймасовішого одночасного виконання колядки.
Вхід: 30 грн, для дітей — безкоштовно
"Зима на ВДНГ"
7-9 січня традиційні народні гуляння, вертепи, конкурси колядників, тематичний квест і відкриття різдвяного ярмарку.
Маріїнський парк
До 15 січня відкрита Резиденція Санта-Клауса. Облаштований Будинок новорічної пошти, ресторан, будиночок Санти, майстерня іграшок, зона Лапландії і теплі купольні приміщення. Гості вперше зустрінуться не тільки з Сантою, але і з його родиною – місіс Клаус і дочкою Санні. У місіс Клаус зможуть навчитися готувати різдвяне печиво. Також у програмі знайомство з ельфами.
Контрактова площа
До 9 січня проходитфестиваль "Казки старого Подолу" Best Arktik Fest. На ньому виступлять народні колективи та зірки української естради.Корреспондент.net , Вести ,