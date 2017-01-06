Різдво 2017 у Києві: Куди сходити з родиною

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У Києві можна буде приєднається до вертепу, поколядувати та відвідати майстер-класи.

У Києві на Різдво можна буде взяти участь у вертепі та заспівати колядки

Киян та гостей столиці на Різдво чекає особлива програма, наповнена традиційними українськими розвагами. Організатори заходів пропонують відвідувачам поколядувати, взяти участь у вертепах, поводити Козу і взяти участь у майстер-класах з виготовлення мотанок.

Софійська площа

7 січня з 12.00 по 17.00 пройде хода Дідухів і масове колядування.

17.00 до 21.00 різдвяний концерт, виступ камерного хору "Хрещатик".

8 січня з 12.00 по 17.00 пройде День прогресивної альтернативної української музики.

9 січня, з 17.00 до 21.00 гостей площі чекає збірний концерт за участю Київського муніципального академічного театру опери і балету.

Хрещатик

7 січня з 11.00 до 20.00 можна взяти участь у вертепі. А також — відвідати майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок та ялинкових прикрас, зони малювання та вивчення колядок. І, звичайно, спробувати святкову кутю.

Вхід: вільний

"Мамаєва слобода"

7 січня з 12.00 по 22.00 всі бажаючі зможуть заспівати колядки з фольклорними ансамблями. Тут також можна проїхатися на конях наввипередки з козаками, постріляти з татарського лука та скуштувати козацький куліш.

Вхід: для дорослих — 50 грн, воїнам АТО — безкоштовно.

Парк "Київська Русь"

7 січня з 13.30 по 17.00 можна подивитися "Різдвяний вертеп" — з середньовічними боями, вогняним шоу, каскадерськими трюками. У програмі також — ігри, танці, конкурси, їзда на конях та стрільби з лука.

Вхід: 150 грн.; студентам — 80 грн; школярам — 50 грн.

Співоче поле

7 січня з 12.00 по 18.00 – можна провести Різдво разом з учасниками фестивалю "Країна мрій різдвяна". Відвідувачів чекає виступ Олега Скрипки, Le Grand Orchestra, ILLARIA, Joryj Kłoc, Бурдона, інших артистів. Тут збираються встановити рекорд з наймасовішого одночасного виконання колядки.

Вхід: 30 грн, для дітей — безкоштовно

"Зима на ВДНГ"

7-9 січня традиційні народні гуляння, вертепи, конкурси колядників, тематичний квест і відкриття різдвяного ярмарку.

Маріїнський парк

До 15 січня відкрита Резиденція Санта-Клауса. Облаштований Будинок новорічної пошти, ресторан, будиночок Санти, майстерня іграшок, зона Лапландії і теплі купольні приміщення. Гості вперше зустрінуться не тільки з Сантою, але і з його родиною – місіс Клаус і дочкою Санні. У місіс Клаус зможуть навчитися готувати різдвяне печиво. Також у програмі знайомство з ельфами.

Контрактова площа

До 9 січня проходитфестиваль "Казки старого Подолу" Best Arktik Fest. На ньому виступлять народні колективи та зірки української естради.