Рівень розкриття злочинів в 2016 році впав нижче 30% – Луценко

Причинами зростання злочинності в Україні є війна, безробіття та дезорганізація правоохоронних органів.

Розкриття кримінальних злочинів в минулому році різко впала

Рівень розкриття злочинів в Україні за підсумками 2016 року склав менше 30%, повідомив генеральний прокурор Українив ході засідання в Генпрокуратурі 15 лютого.

"В 13-му році розкривалося 45% від усіх врахованих злочинів, в 14-му – 44%, в 15-му – 39%, і це, в принципі, європейська норма – близько 40%. Але вже в минулому році – менше 30% від всього масиву злочинів", – заявив він.

За словами генпрокурора, найнижчий рівень розкриття злочинів зафіксовано у Києві – 16%. Рівень розкриття злочинів в Одесі – 20%. У Харківській області – 22%, у Запорізькій – 23%, В Київській області – 24%.

Як зазначає Луценко, основними причинами зростання злочинності стали війна, безробіття та дезорганізація правоохоронних органів.

Раніше новий глава Національної поліції України Сергій Князєв заявляв, що передумов для докорінного перелому в боротьбі зі злочинністю в поточному році немає.

Як писало DT.UA. новий глава Нацполиции Сергій Князєв, який раніше очолював Департамент карного розшуку НП, згідно з характеристиками від знаючих його людей володіє знаннями та досвідом для того, щоб знизити показники конкретно-кримінальної злочинності, але, ймовірно, не має якостей, що дозволяють сподіватися на зниження рівня злочинності "політичної".

Детальніше про нового керівника Національної поліції України читайте у статті Анатолія Марченка "Нам Князєв вижити, їм — жити допомагає" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".