Рішення про блокаду ОРДЛО може приймати лише президент – Турчинов

Ті, хто самовільно створюють в Донбасі блокпости, працюють на дестабілізацію ситуації, заявив секретар РНБО.

Турчинов не схвалив заяви ветеранів АТО про блокаду ОРДЛО palinchak / Depositphotos

Рішення про введеннязахоплених бойовиками територій Сходу України знаходиться виключно в компетенції верховного головнокомандувача – президента України Петра Порошенка, заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов.

"Буде прийнято рішення блокувати – значить, будемо блокувати. Не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандуючим – значить, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробує самотужки робити імпровізовані блокпости в зоні АТО – цього не буде", - цитує "Інтерфакс-Україна" його коментар для журналістів з приводу оголошення активістів про блокаду ОРДЛО.

Турчинов підкреслив, що військовослужбовці повинні виконувати рішення командування.

"Ті, хто самі собі поставили завдання і побігли їх реалізовувати будуть лише дестабілізувати ситуацію", – уклав він.

Напередодні в ЗМІ з'явилися повідомлення, що ветерани АТО заявили про початок блокади ОРДЛО. Добровольці обіцяють не пропускати на територію окупованих територій Донбасу метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які значаться в офіційних списках, але і тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, знаходяться в полоні.