Рішення московського суду про "держпереворот" не несе юридичних наслідків для України - Мін'юст

У міністерстві виключають міжнародну юридичну силу даного рішення.
Рішення московського суду про визнання подій лютого 2014 року державним переворотом не несе жодних юридичних наслідків для України, заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова в ефірі "5 каналу".
"Один із зрадників України, колишній народний депутат подав цей позов в країні, яка не має юрисдикції по цьому питанню. Кишеньковий суд Путіна розглянув це питання і виніс це рішення, яке йому було зазначено винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків, тому навіть немаэ на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику ", - заявила заступник міністра.
Вона також відкинула перспективу продовження процесу в міжнародних судових інститутах, вважаючи це внутрішнім питанням України.
"Говорити про внутрішнє питання України, а саме про Революції Гідності та про надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день немає жодних підстав і немає жодної такої юрисдикції", - заявила чиновниця.
Як повідомлялося, Дорогоміловскій суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України Володимира Олійника про визнання подій зими 2014 року в Україні державним переворотом.5 канал