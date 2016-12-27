Рішення московського суду про "держпереворот" не несе юридичних наслідків для України - Мін'юст

У міністерстві виключають міжнародну юридичну силу даного рішення.

Московський суд Україні не указ - Мін'юст aeaep.com.ua

Рішення московського суду про визнання подій лютого 2014 року державним переворотом не несе жодних юридичних наслідків для України, заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова в ефірі "5 каналу".

"Один із зрадників України, колишній народний депутат подав цей позов в країні, яка не має юрисдикції по цьому питанню. Кишеньковий суд Путіна розглянув це питання і виніс це рішення, яке йому було зазначено винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків, тому навіть немаэ на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику ", - заявила заступник міністра.

Вона також відкинула перспективу продовження процесу в міжнародних судових інститутах, вважаючи це внутрішнім питанням України.

"Говорити про внутрішнє питання України, а саме про Революції Гідності та про надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день немає жодних підстав і немає жодної такої юрисдикції", - заявила чиновниця.

Як повідомлялося, Дорогоміловскій суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України Володимира Олійника про визнання подій зими 2014 року в Україні державним переворотом.