Режим тиші під Авдіївкою триватиме до п'яти вечора – заступник голови Донецької ВГА

Аварійні бригади вже стали до робіт з відновлення енергопостачання міста.

Обстріли Авдіївки відновляться ввечері Facebook/Марина Шеремет

Режим тиші в районітриватиме тільки до 17:00, повідомив заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський.

Відповідну заяву чиновник зробив в соцмережі Facebook. За його словами, аварійні бригади вже стали до роботи по відновленню пошкоджених обстрілом ліній енергопостачання Авдіївки.

Нагадаємо, близько 12 години дня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: противник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".