Ремонтні бригади завершили роботи на авдіївських ЛЕП

Тепер бригади планують відновити з'єднання з трансформаторними підстанціями.

Ремонт ЛЕП в Авдіївці повністю закінчено torange.biz

Бригади енергетиків повністю закінчили ремонтні роботи на лініях електропередач для відновлення електропостачанняДонецької області, повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Ремонтні бригади нарешті закінчили роботи з відновлення ліній електропередач в Авдіївку", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, з відповідною заявою виступив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

"Українські електрики разом із піротехніками ДСНС тільки що повернулися з місця ремонту. Почався наступний етап – приєднання до трансформаторних підстанцій", - додав Цеголко.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим НС, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".