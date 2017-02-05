Ремонт ДФС майже завершено — ОБСЄ

В ОБСЄ закликали дотримуватися режиму "тиші".

В ОБСЄ повідомили, що ремонт ДФС майже завершений pixabay.com

Роботи з відновлення пошкодженої Донецької фільтрувальної станції майже завершені, повідомили в прес-службі

"Ремонтні роботи практично завершені", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.

В ОБСЄ також закликали дотримуватися сталий режим "тиші".

Repair works almost completed. Ceasefire must continue — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 5 лютого 2017 р.

Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли українських електриків, які відновлювали лінії електропередач для Авдіївки.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".