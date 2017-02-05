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Ремонт ДФС майже завершено — ОБСЄ

5 лютого в 16:00

В ОБСЄ закликали дотримуватися режиму "тиші".

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В ОБСЄ повідомили, що ремонт ДФС майже завершений
pixabay.com
Роботи з відновлення пошкодженої Донецької фільтрувальної станції майже завершені, повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ.

"Ремонтні роботи практично завершені", - йдеться в повідомленні СММ в Twitter.

В ОБСЄ також закликали дотримуватися сталий режим "тиші".

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Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли українських електриків, які відновлювали лінії електропередач для Авдіївки.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка ОБСЄ ремонт
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