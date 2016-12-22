Радіо "Шансон" оштрафували на 300 тисяч за пісню про службу Росії

За трансляцію пісні про військово-морський флот країни-агресора радіо "Шансон" заплатить майже 300 тис. грн.

Радіо "Шансон" позбавили значної суми за пісню про російський військовий флот Кадр/YouTube

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" на 25% суми ліцензійного збору (294 360 грн).

Під час моніторингу Національної ради 2 листопада в ефірі мовника на частоті 101,9 МГц у м. Києві о 19:22 зафіксовано трансляцію музичного твору Дениса Майданова "Тихий океан", у тексті якого є такі рядки: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский Военный Морфлот!".

"Це є безпрецедентний факт, коли в українському радіопросторі лунає пісня, яка прославляє російський флот в час, коли з цією країною фактично йде війна", - висловився член Національної ради Сергій Костинський. Він також нагадав, що це вже другий подібний випадок зафіксований в ефірі радіо "Шансон". Тоді Нацрада лише винесла попередження.

Наприкінці листопада президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про телебачення і радіомовлення". Законом встановлено, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення може накладати штрафи на телеканали без попередження.

У 2015 році в Україні був прийнятий закон, який забороняє "поширення і демонстрацію фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора" незалежно від країни походження, виробництва після 1 серпня 1991 року. При цьому також були заборонені фільми і серіали, що не містять такої пропаганди, але вироблені починаючи з 1 січня 2014 року.