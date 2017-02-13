Радбез ООН схвалив ініційовану Києвом резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терактів

Співавторами документа виступили понад 30 країн-членів ООН.

В ООН схвалили запропоновану Україною антитерористичну резолюцію korrespondent.net

Рада безпекисхвалила ініційовану Україною резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.

Як повідомляє в Twitter Постійне представництво України при ООН, метою резолюції є підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема – в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Співавторами документа виступили понад 30 держав-членів організації.

До резолюції увійшли, зокрема, положення про підвищення рівня обізнаності країн про терористичні загрози, забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терактів, спрямованих на об'єкти критично важливої інфраструктури, а також зміцнення міжнародного та регіонального співробітництва в даній області.

РБ #ООН щойно ухвалила резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, ініційовану Україною. Основні факти pic.twitter.com/kifpNm6oew — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 лютого 2017 р.

Об'єкти інфраструктури критичної важливості неодноразово ставали мішенню проросійських терористів на Сході України. Так, 9 лютого у результаті бойових дій на Сході України була знеструмлена газорозподільна станція, що забезпечує газопостачання Маріуполя.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".