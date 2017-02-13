Топ Новини
<
>

Радбез ООН схвалив ініційовану Києвом резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терактів

13 лютого в 18:14

Співавторами документа виступили понад 30 країн-членів ООН.

флаг ООН
В ООН схвалили запропоновану Україною антитерористичну резолюцію
korrespondent.net
Рада безпеки ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію 2341 щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.

Як повідомляє в Twitter Постійне представництво України при ООН, метою резолюції є підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема – в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

Співавторами документа виступили понад 30 держав-членів організації.

До резолюції увійшли, зокрема, положення про підвищення рівня обізнаності країн про терористичні загрози, забезпечення кримінальної відповідальності за вчинення терактів, спрямованих на об'єкти критично важливої інфраструктури, а також зміцнення міжнародного та регіонального співробітництва в даній області.

Читайте також: В ООН стурбовані позицією української влади щодо соцвиплат для жителів ОРДЛО та переселенців

Об'єкти інфраструктури критичної важливості неодноразово ставали мішенню проросійських терористів на Сході України. Так, 9 лютого у результаті бойових дій на Сході України була знеструмлена газорозподільна станція, що забезпечує газопостачання Маріуполя.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Крим Україна ООН
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Останні новини