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Рада закликала парламенти і міжнародні організації засудити ескалацію агресії РФ проти України

7 лютого в 18:12

За постанову проголосували 258 народних депутатів.

рада
Депутати Ради закликали парламенти і міжнародні організації засудити ескалацію агресії РФ проти України
Василь Артюшенко, DT.UA
Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій з закликом засудити ескалацію збройної агресії Росії проти України.

"Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Російську Федерацію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, умисне руйнування іррегулярні і регулярними збройними формуваннями Російської Федерації м. Авдіївка Донецької області і варварські напади на об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - йдеться в постанові №6039.

За постанову проголосували 258 народних депутатів.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Авдіївка Рада Росія Україна парламент
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