Рада закликала парламенти і міжнародні організації засудити ескалацію агресії РФ проти України

За постанову проголосували 258 народних депутатів.

Депутати Ради закликали парламенти і міжнародні організації засудити ескалацію агресії РФ проти України Василь Артюшенко, DT.UA

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій з закликом засудитипроти України.

"Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Російську Федерацію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, умисне руйнування іррегулярні і регулярними збройними формуваннями Російської Федерації м. Авдіївка Донецької області і варварські напади на об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення", - йдеться в постанові №6039.

За постанову проголосували 258 народних депутатів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".