Рада встановила дні пам‘яті депортацій українців німцями, поляками та росіянами в 1940-х

У 2017 році виповняється 75 років операцій "Вісла" та "Захід" з виселення українців до Польщі та Сибіру.

У 2017 році згадають про українців, яких позбавили рідної землі we.org.ua

прийняла постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році. Проект № 5519 підтримали 234 народних депутатів.

Згідно з постановою, у 2017 році встановлені наступні Дні пам‘яті:

- 80 років з дня початку "Великого терору" в Україні (05.08.1937);

- 75 років з часу початку примусового вивезення населення України в Німеччину (остарбайтерів) (січень 1942, день пам'яті – 18.01.2017);

- 70 років з часу проведення польською владою акції "Вісла" – примусових депортацій українців з українських етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя (28.04.-12.08.1947, день пам'яті – 28.04.2017);

- 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції "Захід" – масової депортації населення Західної України до Сибіру (21.10.1947).

Згідно з постановою, у 2017 році також планується відзначити низку ювілеїв: 100 років з часу початку Української революції та створення Української Центральної Ради; 100 років з часу формування Першого українського полку імені Богдана Хмельницького та початку творення українських збройних сил; 330 років з дня обрання гетьманом України Івана Мазепи тощо.

Детальніше про українців, які пережили операцію "Вісла" читайте в матеріалі "Бути українцями і відверто про це заявляти..." в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".