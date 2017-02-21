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Рада уповноважила Кабмін перейменувати держадміністрації в декоммунізірованних районах

21 лютого в 17:35

Законодавством не були встановлені повноваження щодо перейменування держадміністрацій. Рада внесла зміни.

правительство Гройсмана в Раде
Питанням декоммунізації 25 адміністрацій займеться Кабмін
Верховна Рада
Верховна Рада внесла зміни змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій. Законопроект №5541 підтримали 235 народних депутатів.

Згідно з законом, уповноваженим суб'єктом щодо перейменування місцевих державних адміністрацій визначається Кабінет міністрів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, на даний час питання перейменування місцевих державних адміністрацій у зв'язку із зміною назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць на законодавчому рівні не врегульовано. Конституція України не передбачає повноважень ні президента України, ні будь-якого іншого державного органу чи посадової особи щодо вирішення питання утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування місцевих державних адміністрацій.

У той же час, відповідно до закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та низки постанов Верховної Ради, прийнятих на його виконання, в Україні було змінено назви більш ніж 20 адміністративно-територіальних одиниць.

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У липні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада завершила свою частину декомунізації, перейменувавши 1012 населених пунктів і районів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.

За матеріалами: DT.UA
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Теги закон Рада перейменування
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