Рада уповноважила Кабмін перейменувати держадміністрації в декоммунізірованних районах

Законодавством не були встановлені повноваження щодо перейменування держадміністрацій. Рада внесла зміни.
Згідно з законом, уповноваженим суб'єктом щодо перейменування місцевих державних адміністрацій визначається Кабінет міністрів.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, на даний час питання перейменування місцевих державних адміністрацій у зв'язку із зміною назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць на законодавчому рівні не врегульовано. Конституція України не передбачає повноважень ні президента України, ні будь-якого іншого державного органу чи посадової особи щодо вирішення питання утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування місцевих державних адміністрацій.
У той же час, відповідно до закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та низки постанов Верховної Ради, прийнятих на його виконання, в Україні було змінено назви більш ніж 20 адміністративно-територіальних одиниць.
У липні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада завершила свою частину декомунізації, перейменувавши 1012 населених пунктів і районів.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.DT.UA