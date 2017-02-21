Рада уповноважила Кабмін перейменувати держадміністрації в декоммунізірованних районах

Законодавством не були встановлені повноваження щодо перейменування держадміністрацій. Рада внесла зміни.

Питанням декоммунізації 25 адміністрацій займеться Кабмін Верховна Рада

Верховна Рада внесла зміни змін до деяких законів України щодо врегулювання питання перейменування місцевих державних адміністрацій. Законопроект №5541 підтримали 235 народних депутатів.

Згідно з законом, уповноваженим суб'єктом щодо перейменування місцевих державних адміністрацій визначається Кабінет міністрів.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, на даний час питання перейменування місцевих державних адміністрацій у зв'язку із зміною назв відповідних адміністративно-територіальних одиниць на законодавчому рівні не врегульовано. Конституція України не передбачає повноважень ні президента України, ні будь-якого іншого державного органу чи посадової особи щодо вирішення питання утворення, реорганізації, ліквідації, перейменування місцевих державних адміністрацій.

У той же час, відповідно до закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та низки постанов Верховної Ради, прийнятих на його виконання, в Україні було змінено назви більш ніж 20 адміністративно-територіальних одиниць.

У липні 2016 року спікер парламенту Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада завершила свою частину декомунізації, перейменувавши 1012 населених пунктів і районів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", майже половина громадян (48%) підтримують ідею заборони комуністичної ідеології в Україні, проти – 36%, не визначилися – 16%.