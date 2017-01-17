Рада схвалила автоматизовану систему оплати в громадському транспорті

В Україні величезна кількість людей, які їздять у громадському транспорті безкоштовно. Парламент створив умови для видачі їм електронних квитків.

Пільговикам видадуть електронні квитки для проїзду в громадському транспорті Василь Артюшенко, DT.UA

внесла зміни до деяких законодавчих актів України "щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті". Законопроект №4121 підтримали 265 народних депутатів.

Законом передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов'язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Згідно з законом, "правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування".

Як свідчать результати обстеження на вході, проведеного в київському метрополітені у 2013 році, в робочі дні в середньому за добу метрополітеном безкоштовно скористалося 399,9 тис. пасажирів, що склало 30,4% по відношенню до пасажирів, що оплачують проїзд.

На безкоштовний проїзд у київському метро мали право представники 41 категорії пільговиків. Найбільше серед пільговиків ветеранів праці України (тобто пенсіонерів) - 114 тис. чоловік, пенсіонерів міста Києва - 86 тис., дітей дошкільного віку - 49 тис., міліціонерів та інших працівників правоохоронних органів - 28 тис., інвалідів міста Києва - 13 тис., 11 тис. чорнобильців тощо.