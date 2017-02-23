Рада прийняла в першому читанні зміни до "закону Савченко" про терміни в СІЗО

Закон Савченко буде діяти тільки для нетяжких злочинів. Інші будуть, як і раніше сидіти, в СІЗО роками.

Депутати зробили крок назустріч правоохоронцям, які тримають людей у СІЗО роками maps.google.ru

Верховна Рада прийняла за основу зміни до Кримінального кодексу України. Урядовий законопроект №5259 про порядок зарахування строку попереднього ув'язнення підтримали 235 народних депутатів.

Згідно з проектом закону, попереднє ув'язнення в СІЗО буде зараховуватися два дні в колонії тільки за нетяжкі або середньої тяжкості злочини.

Однак якщо суд винесе вирок за тяжкою чи особливо тяжкою статтєю, то перебування в СІЗО буде зараховуватися один до одного.

У листопаді 2015 року Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні в колонії (так званий "закон Савченко").

Екс-глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе в інтерв'ю ZN.UA зазначила, що через закон Савченко відбувається велика біда. "Шість тисяч осіб вже вийшли з ув'язнення. 90% цих людей — досить вагомі в кримінальному світі люди, які скоїли тяжкі злочини. Потрібно вносити зміни в цей закон", - підкреслила Деканоїдзе.