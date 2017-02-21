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Рада прийняла постанову про вшанування Героїв України

21 лютого в 14:29

Органам місцевого самоврядування рекомендовано перейменувати вулиці і навчальні заклади на честь учасників АТО.

армия ВСУ
У третю річницю початку агресії Росії проти України Рада прийняла постанову про вшанування Героїв України
Прес-центр АТО/Facebook
Верховна Рада прийняла постанову "Про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових". Проект постанови №6045 підтримали 256 народних депутатів.

Постанову прийнято з нагоди третьої річниці початку збройної агресії Російської Федерацій проти України з метою утвердження патріотизму в українському суспільстві, популяризації героїзму українських військових, донесення інформації про події в зоні проведення АТО.

Рада рекомендувала Міністерству освіти і науки доручити загальноосвітнім та вищим навчальним закладам всіх типів і форм власності облаштувати та систематично оновлювати інформаційно-меморіальні стенди про Героїв України та їхні подвиги в ході захисту України від збройної агресії Російської Федерації.

Також Рада рекомендувала органам місцевого самоврядування забезпечити інформування жителів про Героїв України - учасників АТО, які є уродженцями цих територій, шляхом публікування інформації про них в офіційних друкованих виданнях органів місцевого самоврядування, а також шляхом перейменування вулиць та найменування навчальних закладів в населених пунктах, в яких проживали/проживають Герої України на їхню честь, встановлення меморіальних дощок та пам'ятних знаків в місцях їхнього проживання.

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Нагадаємо, що в лютому президент України Петро Порошенко підписав укази про нагородження 142 учасників АТО, в тому числі – 34 посмертно. Також Порошенко нагородив 48 учасників боїв під Авдіївкою, в тому числі, 10 – посмертно.

За матеріалами: DT.UA
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Теги посол герой АТО Рада
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