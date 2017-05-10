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Рада може ввести штрафи за використання георгіївської стрічки – Геращенко

10 травня в 22:32

Носія знака будуть штрафувати на 3-4 тисяч гривень.

Георгиевская ленточка
За стрічку можуть штрафувати
syzrantoday.ru
Верховна Рада розгляне законопроект про штрафи за використання радянської символіки, яка асоціюється з російською агресією, заявив народний депутат України, радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі Еспресо.TV.

"У нас немає відповідальності за носіння георгіївської стрічки. Я є автором закону, який, сподіваюся, буде розглянуто в травні Верховною Радою про введення штрафу за використання георгіївської стрічки. Хочеш носити символ російської агресії проти України - плати 3-4 тис. гривень штрафу і кожен раз, коли вийдеш з ним, поповнювати бюджет України ", - сказав Геращенко.

За його словами, кримінальна відповідальність передбачена тільки за носіння прапорів з німецькою свастикою, або серпом і молотом, а червоний прапор чи полотнище червоного кольору не можна ідентифікувати як радянську символіку.

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9 травня поліція в центрі Києва затримала двох осіб, які намагалися розгорнути банер із зображенням георгіївської стрічки.

У Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, чим розлютили патріотично налаштованих активістів. На сході інциденти відбулися в Харкові та Одесі.

 

 

За матеріалами: Еспресс TV
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Теги Рада штраф Україна прапор геращенко символіка Росія Верховна Перемоги сутичка центр Київ
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