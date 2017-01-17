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Путін назвав російських повій кращими у світі

17 січня в 17:56

Хоча російські повії найкращі в світі, Путін запевнив, що Трамп з ними не зустрічався, а ФСБ за мільярдером не стежило.

Путин
Хоча ніяких повій у Трампа не було, вони все одно найкращі в світі
Президент РФ Володимир Путін спростував наявність у російських спецслужб компромату на обраного президента США Дональда Трампа.

"Це вкдианняї – це очевидна фальшивка. Трамп, коли приїжджав у Москву, - а я навіть не пам'ятаю, коли він приїжджав, кілька років тому, - він не був ніяким політичним діячем, ми навіть не знали про його політичні амбіції... Що, хтось думає, що у нас спецслужби ганяються за кожним американським мільярдером? Звичайно, ні, це просто повна маячня", - сказав російський президент.

Путін заявив, що насилу уявляє собі, як Трамп, який багато років займався організацією конкурсів краси та спілкувався з найкрасивішими жінками світу, по приїзді в Москву "побіжить в готель зустрічатися з нашими дівчатами із зниженою соціальною відповідальністю, хоча вони у нас, безумовно, найкращі в світі".

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Раніше видання BuzzFeed, оприлюднило доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на Трампа, згідно з яким обраний президент США під час приїзду в Москву запрошував до себе в готель повій і змушував їх мочитися на ліжко, на якому до цього спало подружжя Клінтон.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Путін президент
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