Пропаганда "підготовки Києвом диверсій" потрібна Путіну для відправки найманців в Донбас – ІС

Серія терактів на території РФ, зорганізована російськими силовиками, здатна збільшити кількість росіян, які забажають взяти участь у військових діях на сході України.

Пропаганда президента РФ переслідує мету і на зовнішньополітичній арені і всередині країни.

Заява президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито, переслідує дві мети, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, крім формування у західних держав образу нібито "терористичної України" на зовнішньополітичній арені, така пропаганда націлена також на "внутрішнього споживача".

Тимчук відзначає зниження кількості російських найманців, готових їхати воювати в Донбас. Саме з цією метою, бажаючи збільшити потік відсилаємого бойовикам Донбасу "поповнення", і була запущена ця дезінформація, вважає координатор.

"Пани з ФСБ, треба розуміти, установку зрозуміли – не вперше. Так що чекаємо ФСБ-шних терактів у РФ. Щоб на черговій хвилі ненависті до українців Путін міг назбирати ще "гарматного м'яса" для "Л-ДНР"", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 10 серпня 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованого Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків в Криму у нього не було.

Пізніше в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму в СІЗО в Москві.

Напередодні, 15 лютого, Панова і Захтея перевели з московського ізолятора "Лефортово" в слідчий ізолятор на території Криму.