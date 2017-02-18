Прокуратурі надали доступ до телефонних переговорів пропагандиста Філліпса з квітня 2014 року

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У рішенні Печерського суду згадуються зв'язку "журналіста" з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Суд дозволив прокуратурі вивчити телефонні переговори Філліпса lampa.today

Головна військова прокуратура України отримала доступ до всіх мобільних телефонних переговорів кремлівського пропагандистаз 1 квітня 2014 року до 1 січня 2017 року.

Відповідне рішення Печерський суд Києва ухвалив 15 лютого в рамках розслідування кримінального провадження діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

"Встановлено, що підданий Королівства Велика Британія, британський блогер, який у березні 2015 року був співробітником російських державних телеканалів Russia Today і "Звезда", з початком подій на Євромайдані й досі активно пропагує та поширює матеріали антиукраїнського характеру, пов'язані з терористичними організаціями", – сказано в документі.

Наголошується, що під час перебування в окупованих районах Донецької та Луганської областей Філліпс активно співпрацював з ватажками бойовиком Арсенієм "Моторолою" Павловим і Михайлом "Гіві" Толстих.

В Україні, в тому числі в зоні АТО, пропагандист користувався мобільним тетелефоном з сім-картами оператороы МТС і lifecell, з допомогою яких спілкувався з терористами з приводу висвітлення їх діяльності, отримував інформацію щодо зйомки репортажів, під час яких він допитував українських військовополонених.

Грем Філліпс з весни 2014 року бере активну участь у створенні російського пропагандистського продукту, співпрацює кремлівськими телеканалами. У липні 2014 року йому був заборонений в'їзд в Україну, але він незаконно проник на окуповані території.

У вересні минулого року Грем Філіпс влаштував провокацію в ході обміну українських громадян Володимира Жемчугова і Юрія Супруна на чотирьох прихильників терористів ОРДЛО. На мосту в місті Щастя на Луганщині, де проходила процедура обміну, провокатор почав ображати Жемчугова, який після підриву на розтяжці позбувся рук і зору.

Раніше він намагався спровокувати українських прикордонників на конфлікт на адмінкордоні з з окупованим Кримом. Провокатор ставив людям, які прямували в Крим, питання: "Крим – це Росія?" Ці слова він вигукував й у бік українських прикордонників, намагався їх спровокувати, ставлячи питання щодо окупованого Криму.