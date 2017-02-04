Прокуратура завершує розслідування найбільшої афери Курченко – Луценко

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Бізнесмена підозрюють у розкраданні по ній з держбюджету 1,2 мільярда гривень.

Луценко знайшов докази злочинів Курченко inforesist.org

Одеська прокуратура спільно з Нацполіцією вийшла на вирішальний етап у розслідуванні однієї з найбільших афер Сергія Курченко , за допомогою якої він здійснив фіктивний транзит 800 тис. тонн пального, заявив генеральний прокурор Віталій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, затримані одеські митники, які дали важливі свідчення про схеми розкрадання 1,2 мільярда гривень з держбюджету. Суд визначив затриманим заставу в розмірі 9 мільйонів гривень.

Як повідомив Луценко, СБУ затримала також Костюка, якого слідство підозрює в розробці цієї афери Курченко.

"Вирок Курченко стає все ближче. Конфіскація у державну власність стратегічного Одеського нафтопереробного заводу – теж", - заявив Луценко.

Як заявив раніше Луценко, частина учасників організованого злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича вже відшкодувала державі сотні мільйонів гривень збитків.

"Я б зараз не хотів розголошувати досягнення в питанні укладання угод з особами з організованих злочинних угруповань Януковича, Курченко, Клименко - їх вже більше десяти. При цьому, держава отримала сотні мільйонів гривень відшкодування збитків", - сказав генпрокурор журналістам під час поїздки в Краматорськ.