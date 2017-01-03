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Прокуратура спіймала на хабарі помічника народного депутата

3 січня в 21:16

Помічник члена парламентської коаліції вимагав хабар у львівського бізнесмена-забудовника.

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Помічник депутата з парламентської коаліції вимагав у львівського забудовника 140 тисяч гривень
Анатолій Матіос/Facebook
Співробітники військової прокуратури Львівського гарнізону та управління захисту економіки ГУ НПУ у Львівській області затримали помічника-консультанта одного з народних депутатів з парламентської коаліції на гарячому при отриманні 140 тисяч гривень хабара.

"Хабар помічник депутата вимагав у приватного підприємця за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирного житлового будинку, щоб не направляти депутатських запитів до правоохоронних та контролюючих органів", – повідомив головний військвий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 3 січня.

Хабар була виявлено й вилучено під час огляду місця затримання помічника народного депутата.

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Як повідомлялося, на початку грудня під час отримання 300 тис. гривень хабара зловили заступника керівника Каховської прокуратури Херсонської області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги хабар Львів корупція
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