Військова прокуратура Херсонського гарнізону внесла до ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину.

Військова прокуратура розпочала провадження за фактом завищення вартості військової техніки на суму понад 1 млн грн Андрій Товстиженко, DT.UA

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом завищення вартості військової техніки на суми понад один мільйон гривень, повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

"Встановлено, що посадові особи Херсонського прикордонного загону в серпні 2014 року, під час виконання державного оборонного замовлення без зауважень взяли і поставили на бухгалтерський облік військову техніку, вартість якої завищена по відношенню до реальної суми", - йдеться в повідомленні.

Також прокуратурою було встановлено, що посадові особи державного підприємства безпідставно включили до калькуляції витрати, які фактично при виконанні договору здійснені не були. Таким чином через неуважність прикордонників і злочинних дій посадових осіб підприємства державі завдано збитків на суму понад один млн грн.

Військова прокуратура Херсонського гарнізону внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину.

Раніше повідомлялося, що Головна військова прокуратура завершила досудове розслідування відносно колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля і направила обвинувальний акт до суду.