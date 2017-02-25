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Прокуратура пред'явила підозра учасникам "викрадення" Гончаренко

25 лютого в 02:53

Їх підозрюють в організації викрадення депутата.

похититель Гончаренко
"Викрадачів" Гончаренко звинувачують у спробі викрадення
Трьом затриманим чоловікам оголошено про підозру в організації викрадення народного депутата Олексія Гончаренко і намірі завдати йому тяжкі каліцтва, повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

Затримані підозрюються у злочинах, передбачених ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, тощо) і ч. 3 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 23 лютого прокуратура повідомила про викрадення депутата від БПП Олексія Гончаренко. Незабаром з'ясувалося, що викрадення було інсценовано оперативниками СБУ для запобігання злочину проти депутата.

Організатором викрадення прокуратура називає депутата Лиманського райради від "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, чий син Геннадій загинув в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року.

За версією слідства, Кушнарьов найняв виконавців для викрадення Гончаренко і особисто планував завдати йому тяжкі тілесні ушкодження.

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги викрадення депутат прокуратура гончаренко Одеса ПРО релігія організації опозиція органи
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