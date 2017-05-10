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Прокуратура почала розслідування сутичок на 9 травня у Дніпрі

10 травня в 09:16

Слідство шукає тих, хто фінансував і організовував "тітушок".

23Dnipro
Прокуратура з'ясовує, хто організував зіткнення в Дніпрі
dniprograd.org
Після зіткнень на масових акціях 9 травня у Дніпрі затримані вісім учасників сутичок, їх особи встановлені.

Також слідчі з'ясовують, хто фінансував і організовував учасників заворушень, повідомив в Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко, назвавши при цьому заворушення в Дніпрі "прокремлівської по суті акцією".

Крім того, проводиться розслідування ганебного співробітництва Національної поліції з титушками", - написав Луценко.

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Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполиции призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

 

За матеріалами: DT.UA
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