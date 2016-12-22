Прокуратура направила в суд обвинувачення застрелившому підлітка патрульному поліцейському

Обвинувальний акт направлено до Голосіївського районного суду Києва.

Київська прокуратура направила до Голосіївського райсуду обвинувальний акт стосовно патрульного Олійника Hromadske.TV

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно працівника київської патрульної поліції Сергія Олійника, який застосував зброю і застрелив підлітка під час погоні за автомобілем BMW в ніч на 7 лютого в столиці, повідомили прес-служба прокуратури міста.

"22 грудня 2016 обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлений в Голосіївський районний суд Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в рамках досудового розслідування Олійнику повідомлено підозра ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) і ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого співробітники поліції відкрили вогонь по автомобілю, який намагався втекти від погоні, ігноруючи вимоги патрульних.

Близько 01:30 на вулиці Борщагівській патрульні звернули увагу на машину BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. На вимогу поліції зупиниться водії не відреагував.

Переслідування велося на проспекті Перемоги, порушник виїжджав на зустрічну смугу. Під час погоні швидкість перевищувала 120 км/год. У затриманні брали участь більше 20 патрулів трьох районів Києва.

Біля Одеської площі було прийнято рішення відкрити вогонь на ураження, про що водій був неодноразово попереджений по гучномовцю та пострілами в повітря.

В результаті обстрілу було пошкоджено автомобіль, також смертельне поранення отримав 17-річний пасажир автомобіля. Усі троє затриманих були в стані алкогольного сп'яніння.