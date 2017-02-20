Прокуратура може використати як доказ нове відео розстрілів на Інститутській

Для залучення відео в якості доказу потрібно провести його ідентифікацію.

Нове відео розстрілів на Інститутській може стати доказом nsou.com.ua

Прокуратура може використати як доказ нове відео розстрілів на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. Мова йде про запис, який 14 лютого продемонстрували на засіданні в Святошинському суді Києва.

"Це відео більш інформативно, воно охоплює велику площу, у нього краще якість. Але найголовніше - воно дозволяє побачити одночасно і правоохоронців, і протестуючих, саме момент пострілу і падіння, що дозволяє використовувати його, в тому числі, в якості доказу - тому що ми бачимо напрямок, в якому ціляться, постріл, падіння протестувальника", - заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу ICTV увечері 19 лютого, пише "Українська правда".

Однак, за словами Горбатюка, потрібно провести роботу по ідентифікації відео: того, хто його зняв, а також місця, звідки здійснювали запис, оскільки стороні потерпілих його надіслав анонім.

У свою чергу, адвокат обвинувачених у злочинах на Майдані екс-бійців "Беркута" Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації. Він також вважає, що на суд чиниться тиск.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".