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Прокуратура може використати як доказ нове відео розстрілів на Інститутській

20 лютого в 04:00

Для залучення відео в якості доказу потрібно провести його ідентифікацію.

снайперы на Институтской
Нове відео розстрілів на Інститутській може стати доказом
nsou.com.ua
Прокуратура може використати як доказ нове відео розстрілів на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. Мова йде про запис, який 14 лютого продемонстрували на засіданні в Святошинському суді Києва.

"Це відео більш інформативно, воно охоплює велику площу, у нього краще якість. Але найголовніше - воно дозволяє побачити одночасно і правоохоронців, і протестуючих, саме момент пострілу і падіння, що дозволяє використовувати його, в тому числі, в якості доказу - тому що ми бачимо напрямок, в якому ціляться, постріл, падіння протестувальника", - заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в ефірі телеканалу ICTV увечері 19 лютого, пише "Українська правда".

Однак, за словами Горбатюка, потрібно провести роботу по ідентифікації відео: того, хто його зняв, а також місця, звідки здійснювали запис, оскільки стороні потерпілих його надіслав анонім.

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У свою чергу, адвокат обвинувачених у злочинах на Майдані екс-бійців "Беркута" Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації. Він також вважає, що на суд чиниться тиск.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності"а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Українська правда
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