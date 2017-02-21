Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно Артеменка - Луценко

Народного депутата звинувачують у державній зраді.

Розглядом "плану Артеменко" займеться прокуратура Andrey Artemenko / Facebook

Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно народного депутата України Андрія Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесено подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.

"Кілька годин тому Генеральна прокуратура України, а саме Кримська прокуратура внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінальне провадження по народному депутатові Артеменку", - сказав Луценко під час спільного брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком.

Генпрокурор також повідомив, що порушене стосовно депутата кримінальне провадження - "це арестна справа".

"Тому ми б хотіли почути від нього пояснення, і якщо він до цього не готовий, ми звернемося до відповідного комітету Верховної Ради, а далі, власне, до Верховної Ради", - наголосив Луценко.

Раніше депутат від фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" запропонував нормалізувати відносини Росії і України шляхом здачі Криму в оренду на 50 або 100 років.

Народний депутат України Мустафа Джемілєв припускав, що стосовно Артеменка може бути порушено кримінальну справу за статтею 110 "Посягання на територіальну цілісність України" Кримінального кодексу України.

"Мені ріже слух, коли Артеменко називають моїм колегою. Коли ми ставали народними депутатами, підписували присягу, де чітко сказано, що ми повинні відстоювати територіальну цілісність і безпеку нашої держави. А цей чоловік, порушуючи власну присягу, збирається здавати нашу територію окупантам. Я сьогодні розмовляв з прокурором Автономної Республіки Крим, і він буде порушувати у зв'язку з цим кримінальну справу за статтею посягання на територіальну цілісність України. І це правильно", – цитувала народного депутата прес-служба фракції "Блоку Петра Порошенка".

Джемілєв нагадав про те, що в Росії будь-які спроби переглянути статус Криму або провести новий референдум, розглядаються як посягання на територіальну цілісність держави і караються позбавленням волі терміном до п'яти років.

"Впевнений, ми повинні відстоювати та захищати країну від такого розгулу демократії і приймати відповідні міри запобіжного заходу", - наголосив Мустафа Джемілєв.

За словами політика, за "планом Артеменко" можуть стояти російські куратори.

"Не виключаю, що вся ця історія зроблена під диктовку Росії. Це їхня стратегія – вкидається якась ідея, щоб промацати ставлення тих чи інших політичних структур до цієї пропозиції. Тому не виключаю, що у цього депутата була якась домовленість з російськими технологами",- резюмував Джемілєв.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко стверджує, що справжніми авторами "плану Артеменко" є Кремль і керівництво "Опозиційного блоку". В "Опоблоці" від Артеменка та його "плану" публічно дистанціювалися.