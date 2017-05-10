Про безвіз для України Євросоюз оголосить через кілька днів – Могерині

Представник ЄС заявив про підтримку України з боку Брюсселя.

Могерини висловилася на підтримку України © European Council

Через кілька днів ЄС оголосить про угоду щодо спрощення візового режиму з Україною , заявила верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерині, виступаючи в Раді безпеки ООН у вівторок, 9 травня.

Вона також заявила, що ЄС не визнає анексію Криму Росією, повідомляє Центр новин ООН.

"Ми в Європейському союзі віримо в глобальний порядок, який спирається на правила, які були узгоджені спільно і всіма дотримуються. І в цьому контексті ми не визнаємо і не визнаємо ніколи незаконну анексію Криму Росією. Ми будемо продовжувати роботу, направленую на дозвіл конфлікту на сході України...", - заявила представник ЄС.

Могерині зазначила, що Брюссель підтримує своїх "східних партнерів, домагається зміцнення їх економіки та державних органів влади". "І в цьому зв'язку буквально через кілька днів ЄС оголосить про угоду щодо спрощення візового режиму з нашими українськими друзями", - повідомила представник ЄС.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

Раніше Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія провели успішний тріалог щодо надання безвізового режиму для України, досягнувши попередньої угоди щодо візової лібералізації для українців.