Призначено нового очільника Національної поліції Дніпропетровщини

Його заступником став керівник патрульної поліції Дніпра, який раніше виконував ці обов'язки.

Поліцію Дніпропетровщини очолить Віталій Глуховеря

стартувала процедура представлення нового голови Національної поліції України в Дніпропетровській області, повідомив народний депутат Антон Геращенко.

Нацполіцію Дніпропетровщини очолить колишній начальник дніпровського Інституту внутрішніх справ Віталій Глуховеря. Його заступником призначений раніше виконуючий обов'язки голови Нацполіції області, керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв також оголосив про відсторонення від своїх обов'язків начальника Мелітопольської поліції за порушення, допущені під час охорони громадського порядку 9 травня, аналогічні подіям у Дніпрі.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області. Власні посади втратили начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко, начальник ГУ Національної поліції Дніпра полковник Андрій Бідил та їх заступники із забезпечення громадської безпеки.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового виконуючого обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області. Ним став керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.