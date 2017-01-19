Приватні виконавці судових рішень з'являться в Україні після березня

Закон про приватних виконавців прийняли у червні минулого року. Перші виконавці незабаром почнуть роботу.

Приватні виконавці судових рішень незабаром почнуть роботу Офіційний сайт Юлії Тимошенко

Приватні виконавці з'являться в Україні вже після березня, повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

"Я думаю, що десь у березні перший іспит можливий. Коли вони почнуть працювати? Ще раз скажу: після здачі іспитів вони повинні довести, що у них є страховий поліс у відповідності з тими вимогами, які встановлені законодавством, що їх офіс обладнаний і відповідає вимогам, які встановлені Мін'юстом і в принципі – все: вони отримують свідоцтво і потрапляють в реєстр", - сказав він на брифінгу.

За словами Шкляра, приватним виконавцем може стати громадянин України віком від 25 років, який має вищу юридичну освіту, два роки стажу, пройде навчання, складання кваліфікаційного іспиту, пройде стажування (не стосується колишніх державних виконавців, арбітражних керуючих, адвокатів і нотаріусів зі стажем).

На даний момент відбувається набір в групи для навчання протягом 23 днів бажаючих стати приватними виконавцями.

Заступник міністра зазначив, що реєстр приватних виконавців буде відкритим. При цьому якщо ліцензія на ведення діяльності приватного виконавця буде припинена або анульована, то така інформація з'явиться в реєстрі.

Верховна Рада прийняла закон про введення в Україні інституту приватних виконавців у червні 2016 року.

Детальніше про приватних виконавців в Україні читайте у статті Марії Семенченко "Поява приватних виконавців: привід для оптимізму чи побоювань?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".