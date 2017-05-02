Прикордонники не пустили в Україну двох підозрілих росіян

Громадяни РФ не змогли пояснити прикордонникам, що робитимуть на території країни протягом десяти днів.

Підозрілих росіян не пустили в Україну

у понеділок, 1 травня, під час проходження процедури оформлення в аеропорту "Бориспіль" виявили двох підозрілих громадян Росії, повідомляє прес-служб а Державної прикордонної служби України.

Чоловіки віком 38 років та 31 рік прибули рейсом з Мінська. Метою їхнього візиту в Україну був вказаний туризм, а строк перебування в країні – 10 діб.

"Однак внаслідок комплексної перевірки іноземці не змогли чітко підтвердити мету свого перебування на території України. По даному факту були поінформовані підрозділи СБУ та Національної поліції, а чоловікам відмовлено в пропуску через державний кордон України".

Нагадаємо, 1 травня працівники Державної прикордонної служби України затримали вісьмох іноземців з Киргизстану, Росії та Білорусі, які намагалися потрапити до Одеси нібито на спортивні змагання. Під час комплексної перевірки було виявлено, що їх запросила проросійська громадська організація.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.