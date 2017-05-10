Прикордонники не пустили на травневі свята в Україну понад 200 громадян Росії

Протягом майже двох тижнів в Україну прибуло 2,7 млн осіб.

Українські прикордонники не дали розхитати ситуацію в країні на травневі свята dpsu.gov.ua

Під час всіх травневих свят Державна прикордонна служба України вживала заходів ізпід виглядом мирних громадян терористів, диверсантів і провокаторів. Крім того, прикордонники запобігали спробам ввезення засобів терору, зброї та інших заборонених предметів, повідомляє прес-служба відомства.

Загалом у період з 28 квітня по 9 травня українські прикордонники:

- оформили близько 2,7 млн осіб та майже 600 тисяч транспортних засобів, які перетинали державний кордон України, з них 928 членів команд конкурсантів "Євробачення-2017" та 87 учасників Чемпіонату світу з мотокросу;

- реалізували більше 100 спрацювань бази Інтерполу та виконали понад 800 доручень уповноважених органів, внаслідок чого заборонили в'їзд на територію країни майже 220 громадянам РФ;

- затримали майже тисячу осіб за незаконне перетинання кордону, 27 затриманих виявились нелегальними мігрантами;

- виявили спроби нелегального ввезення в Україну 25 одиниць зброї та 19 одиниць боєприпасів;

- зафіксували 20 спроб переміщення наркотичних та психотропних речовин, а також товарів на загальну суму у понад три млн гривень.

Прикордонники активно взаємодіяли зі Службою безпеки України, Національною поліцією, підрозділами Збройних сил та Національної гвардії, Державною служби з надзвичайних ситуацій та іншими структурами. А на пунктах пропуску цілодобові чергування несли ситуативні групи.

Нагадаємо, 1 травня працівники Державної прикордонної служби України затримали вісьмох іноземців з Киргизстану, Росії та Білорусі, які намагалися потрапити до Одеси нібито на спортивні змагання. Під час комплексної перевірки було виявлено, що їх запросила проросійська громадська організація.

2 травня під час проходження процедури оформлення в аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили двох підозрілих громадян Росії, які не змогли пояснити, що робитимуть на території країни протягом десяти днів.