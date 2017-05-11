Причиною захоплення офісу ОУН була загроза застосування гранатомета – Аваков

В руках у оунівця була "Муха", з якого він цілився в людей.
"Фотографія офісу ОУН (Київ, вул. Мазепи 6А) 9. травня 2017. В руках у" бійця "гранатомет" Муха ", з якого він цілиться в учасників ходи! Тільки після вилучення зброї, поліція з'ясувала, що воно не було заряджено. Але, як видно на фотографії - це абсолютно неочевидно. Це і була причина, по якій ми прийняли рішення про негайну локалізацію офісу ОУН і силове входження ", - написав Аваков.
Міністр заявив, що поруч з офісом ОУН проходила хода чисельністю три тисячі чоловік.
"Ми будемо так чинити і надалі! Спочатку безпеку, потім політичні ігри, інсталяції та перформанси - якщо вони не несуть загрози людям", - додав Аваков.
9 травня офіс організації українських націоналістів на вулиці Івана Мазепи в Києві заблокований великою кількістю правоохоронців. Група співробітників МВС в спецспорядженні увійшла в під'їзд будинку.
Офіс знаходиться неподалік від Площі Слави, де відбуваються офіційні урочистості з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій мировой війні, а такоже на шляху прямування колони "Безсмертного полку", який члени ОУН раніше закликали розігнані.
З вікна офісу организації розмахувалі прапорами, також була кинута димова шашка. На місці працювала слідчо-оперативна група.