Причиною захоплення офісу ОУН була загроза застосування гранатомета – Аваков

В руках у оунівця була "Муха", з якого він цілився в людей.

Причиною силового захоплення офісу ОУН 9 травня в центрі Києва став чоловік з гранатометом в руці, який цілився в людей, написав глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Фотографія офісу ОУН (Київ, вул. Мазепи 6А) 9. травня 2017. В руках у" бійця "гранатомет" Муха ", з якого він цілиться в учасників ходи! Тільки після вилучення зброї, поліція з'ясувала, що воно не було заряджено. Але, як видно на фотографії - це абсолютно неочевидно. Це і була причина, по якій ми прийняли рішення про негайну локалізацію офісу ОУН і силове входження ", - написав Аваков.

Міністр заявив, що поруч з офісом ОУН проходила хода чисельністю три тисячі чоловік.



"Ми будемо так чинити і надалі! Спочатку безпеку, потім політичні ігри, інсталяції та перформанси - якщо вони не несуть загрози людям", - додав Аваков.