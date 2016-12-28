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Причетні до перестрілки в Княжичах відмовляються ходити на допити – Луценко

28 грудня в 16:15

Розслідування загибелі поліцейських в Княжичах веде Генпрокуратура. Справа буде дуже довгою.

Княжичи
Розслідування трагедії в Княжичах обіцяє затягнутися надовго
Антон Геращенко/Facebook
Деякі з причетних до трагедії в Княжичах відмовляються давати свідчення, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Це тривала справа, не всі навіть згодні ходити на допити", - повідомив Луценко журналістам у Києві.

"На жаль, всі вони стали жертвами непродуманих команд, а потім виконання посадових інструкцій. Тому в першу чергу ми повинні дати оцінку цим командам", - сказав генпрокурор.

У ніч на 4 грудня під час спецоперації із затримання грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули двоє співробітників поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД.

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Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги поліція Луценко
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