Причетні до перестрілки в Княжичах відмовляються ходити на допити – Луценко

Розслідування загибелі поліцейських в Княжичах веде Генпрокуратура. Справа буде дуже довгою.

Розслідування трагедії в Княжичах обіцяє затягнутися надовго Антон Геращенко/Facebook

Деякі з причетних до трагедії в Княжичах відмовляються давати свідчення, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Це тривала справа, не всі навіть згодні ходити на допити", - повідомив Луценко журналістам у Києві.

"На жаль, всі вони стали жертвами непродуманих команд, а потім виконання посадових інструкцій. Тому в першу чергу ми повинні дати оцінку цим командам", - сказав генпрокурор.

У ніч на 4 грудня під час спецоперації із затримання грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули двоє співробітників поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.