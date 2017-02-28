При обстрілі бойовиками автопарку агрохолдингу в Талаківці знищено вантажівку і пошкоджено трактори

Жертв серед мирного населення немає.

Під обстріл САУ терористів ввечері 27 лютого потрапили околиці Талаківки і автопарк агрохолдингу, в результаті чого було знищено та пошкоджено кілька одиниць техніки, повідомляють в штабі АТО.

"Вчора о 22.20 під артилерійський обстріл незаконних збройних формувань ОРДО з використанням самохідних артилерійських установок калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту Талаківка та автопарк агрохолдингу "HARVEAST". Внаслідок обстрілу, що тривав близько години, пошкоджено покрівлю навісу ангара, знищено "КАМаЗ" та пошкоджено осколками п'ять тракторів агрохолдингу. На щастя, жертв серед мирного населення немає", – йдеться в повідомленні прес-центру штабу.

Наголошується, що настільки грубі порушення Мінських домовленостей красномовно свідчать про небажання бойовиків дотримуватися зобов'язань у рамках рішення ТКГ від 15 лютого.

Нагадаємо, російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 27 лютого, 84 рази обстріляли позиції українських військових в Донбасі. По позиціях українських військових в Талаківці, Павлополі, Водяному, Новотроїцькому, Широкиному та Гнутовому ворог стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.