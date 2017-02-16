При нічних обстрілах Авдіївки знищено один та пошкоджено вісім житлових будинків

Бойовики обстріляли житловий сектор неподалік від промислової зони міста.

В ніч на 16 лютого бойовики обстріляли житловий сектор старої частини Авдіївки, пошкодивши вісім і повністю знищивши один житловий будинок, повідомляють в Національній поліції Донецької області.

Як наголошується в прес-службі відомства, під вогнем опинився район, розташований недалеко від промислової зони. В даний момент, інформації про жертви та постраждалих немає.

"В результаті розривів снарядів на вулиці Леваневського, Соборної, Лермонтова уламками було пошкоджено 8 будинків місцевих жителів. Значних пошкоджень зазнали дахи будинків, стіни та вікна. А по вулиці Колосова в результаті прямого попадання повністю згорів приватний будинок", – зазначають у поліції.

Наголошується, що за фактами обстрілу Авдіївске відділення поліції відкрило кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (Терористичний акт).

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".