При НАЗК сформували громадську раду

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Протягом трьох днів склад Громадської ради буде подано на затвердження Кабміну.

Громадська рада при НАЗК сформована НАЗК

При(НАЗК) сформована Громадська рада.

Як повідомляється на сайті НАЗК, шляхом рейтингового голосування обрано 15 кандидатів із 44, запропонованих громадськими об'єднаннями.

Склад Громадської ради при НАЗК протягом трьох днів буде подано на затвердження Кабінету міністрів.

До Громадської ради обрані: Павло Аніськович, Тетяна Бєловол, Віктор Бобиренко, Вадим Воробйов, Костянтин Гусев, Олександра Дрік, Костянтин Єзерський, Остап Кучма, Гліб Рижов, Юрій Ромашко, Віталій Світлик, Мирослав Сімка, Сергій Старченко, Лариса Ступак, Віктор Таран

Нагадаємо, що заяви та додані до них документи від громадських об'єднань щодо участі їх представників у зборах надходили до НАЗК у період з 26 січня до 14 лютого 2017 року. 113 громадських об'єднань делегували 173 представників, а саме: осіб, уповноважених представляти громадські об'єднання - 56 делегатів та осіб, які були запропоновані громадськими об'єднаннями для включення до складу ради - 44 кандидати.

НАЗК

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило статистику подання декларацій українськими високопосадовцям: станом на 16 лютого 2017 року до Єдиного державного реєстру подано всього 203 тисячі 875 електронних документів.