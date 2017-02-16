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Президент ввів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз енергобезпеці

16 лютого в 22:08

Контроль над виконанням указу покладено на Турчинова.

Порошенко подписал
Порошенко підписав указ про нейтралізацію загроз енергетичної безпеки та посилення захисту критичної інфраструктури
Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Указ №37/2017, розміщений на сайті глави держави, набуває чинності з моменту публікації. Контроль над його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Рішення РНБО зобов'язує Кабінет міністрів розробити порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, а також затвердити перелік заборонених для переміщення товарів.

Крім того, уряд має посилити боротьбу з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування, організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

На Кабмін покладено відповідальність за диверсифікацію джерел постачань вугілля, а також тимчасову заборону експорту антрациту і створення енергетичного резерву  вугілля.

Спільно з Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних тарифів, уряд повинен перевірити об'єктивність і обґрунтованість діючих тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги, а також розробити та забезпечити виконання програми будівництва нових і реконструкції діючих енергоблоків для використання вугілля газової групи замість антрациту.

МВС, Нацполіції, Нацгвардії та СБУ доручено посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО блокада ОРДЛО Порошенко Гройсман РНБО
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