Президент ввів у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз енергобезпеці

Контроль над виконанням указу покладено на Турчинова.

Порошенко підписав указ про нейтралізацію загроз енергетичної безпеки та посилення захисту критичної інфраструктури Сайт президента України

Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Указ №37/2017, розміщений на сайті глави держави, набуває чинності з моменту публікації. Контроль над його виконанням покладено на секретаря РНБО.

Рішення РНБО зобов'язує Кабінет міністрів розробити порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції, а також затвердити перелік заборонених для переміщення товарів.

Крім того, уряд має посилити боротьбу з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування, організувати ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях.

На Кабмін покладено відповідальність за диверсифікацію джерел постачань вугілля, а також тимчасову заборону експорту антрациту і створення енергетичного резерву вугілля.

Спільно з Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних тарифів, уряд повинен перевірити об'єктивність і обґрунтованість діючих тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги, а також розробити та забезпечити виконання програми будівництва нових і реконструкції діючих енергоблоків для використання вугілля газової групи замість антрациту.

МВС, Нацполіції, Нацгвардії та СБУ доручено посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.