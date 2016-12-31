Президент вручив нагороди військовослужбовцям у зоні АТО

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Серед награженных - відзначилися в боях на Светлодарской дузі під Широкіно.

Порошенко нагородив учасників боїв на Світлодарській дузі Адміністрація президента України/Facebook

Президент Українипід час робочої поїздки до Донецької області в суботу, 31 грудня, вручив державні нагороди військовослужбовцям, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба глави держави.

Серед осіб, які отримали ордени та медалі – бійці, які відзначилися в боях на Світлодарській дузі та під Широкиним.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені начальник штабу - перший заступник командира гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи 54-ї окремої механізованої бригади майор Віктор Білоцький, командир бригадної артилерійської групи - заступник командира 54-ї ОМБР підполковник Віталій Ложкар і командира батальйону 54-ї ОМБР підполковник Олексій Оцерклевич. 18 грудня під щільним артилерійським вогнем біля селища Луганське командири організували ефективну контратаку у фланг противника, знищивши його. У результаті операції бійці ЗСУ зайняли нові вигідні позиції.

Крім того, троє військовослужбовців отримали ордени "За мужність" III ступеня, один - медаль "За військову службу Україні".

Нагадаємо, 31 грудня президент України Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Донецької області. Він відвідав Широкине та Маріуполь, зустрівся з бійцями 36-ї бригади морської піхоти і моряками Донецького загону Держприкордонслужби, передавши їм зброю та військову техніку.

Разом з главою держави зону АТО відвідали американські сенатори Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар, посол США в Україні Марі Йованович, секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак і начальник Генштабу Віктор Муженко.