Президент вручив бойові нагороди захисникам Авдіївки

Порошенко також нагородив співробітників ДСНС.

Бійці 72-ї ОМБР отримали нагороди з рук президента

Президент України Петро Порошенко в середу, 8 лютого, нагородив військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади, які відзначилися під час боїв під, а також співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба глави держави.

"У цих боях 72-га механізована бригада підтвердила своє звання однієї з найсильніших бригад Сухопутних військ Збройних Сил України, яку ще в 2014 році через успішні військові операції, проведені у зоні бойових дій, вороги охрестили "Чорною бригадою". Це означає, що ворог боїться "Чорної бригади" і він знає, що там, де 72-га бригада - ніхто нікуди не пройде, на крок не просунуться. Це для них ви "Чорна бригада", а для нас - ви світле та хоробре військо", – звернувся президент до військовослужбовців.

Глава держави вручив орден Богдана Хмельницького командира 72-ї ОМБР полковнику Андрієві Соколову, командиру механізованого батальйону Олександрові Вдовиченку, а також іншим військовослужбовцем підрозділу.

Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку та начальнику Генштабу Віктору Муженку відзначити бригаду особливими відзнаками, "щоб ті бійці, які приходять за контрактом знали, який славний бойовий шлях пройшла бригада за останні місяці й тижні".

Президент також нагородив і відзначив співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які врятували місто від гуманітарної катастрофи, провели необхідні відновлювальні роботи, забезпечили розгортання пунктів обігріву, харчування та надання екстреної допомоги мирним жителям, а також евакуацію частини населення

В Адміністрації президента вшанували хвилиною мовчання українських військовослужбовців, загиблих при обороні Авдіївки.

Напередодні президент України Петро Порошенко підписав укази про нагородження 142 учасників АТО, в тому числі – 34 посмертно.

Перед цим Порошенко нагородив 48 учасників боїв під Авдіївкою, в тому числі, 10 – посмертно. Заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ капітану Андрієві Кизилу, який загинув 29 січня, було присвоєно звання Героя України.

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві попрощалися з сімома бійцями 72-ї ОМБР, які загинули, захищаючи Авдіївку 29-30 січня.