Президент привітав громадян України зі Старим Новим роком

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В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.

Порошенко привітав українців зі Старим Новим роком

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі Старим Новим роком.

"У цей святковий вечір бажаю Божої благодаті та світу кожній українській родині!" - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Приєднався до привітань в соцмережах і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю любові, родинного затишку та Божого благословення кожній українській родині!" - Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.