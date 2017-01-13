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Президент привітав громадян України зі Старим Новим роком

13 січня в 23:14

В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.

Старый новый год
Порошенко привітав українців зі Старим Новим роком

Президент України Петро Порошенко привітав українців зі Старим Новим роком.

"У цей святковий вечір бажаю Божої благодаті та світу кожній українській родині!" - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

Приєднався до привітань в соцмережах і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю любові, родинного затишку та Божого благословення кожній українській родині!" - Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.

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В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.

За матеріалами: DT.UA
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