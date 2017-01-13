Президент привітав громадян України зі Старим Новим роком

В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.
Президент України Петро Порошенко привітав українців зі Старим Новим роком.
"У цей святковий вечір бажаю Божої благодаті та світу кожній українській родині!" - написав Порошенко на своїй сторінці в Facebook.
Приєднався до привітань в соцмережах і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю любові, родинного затишку та Божого благословення кожній українській родині!" - Гройсман написав на своїй сторінці в Facebook.
В Україні прихід Старого Нового року відзначають у ніч з 13 на 14 січня.DT.UA