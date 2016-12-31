Президент передав прикордонникам в Маріуполі бронекатер і відкрив систему виявлення цілей AEROS

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Прикордонники отримали шість Humvee і 18 безпілотників.

Президент України Петро Порошенко в суботу, 31 грудня, відвідав Маріуполь і відкрив систему раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей AEROS. Система розташована на посту технічного спостереження Держприкордонслужби, повідомляє прес-служба відомства.

Глава держави привітав моряків донецького загону Державної прикордонної служби з Новим роком і передав їм модернізований патрульний броньований катер типу УМЗ-1000, шість бронеавтомобілів Humvee, шість снайперських гвинтівок, а також шість безпілотних авіаційних комплексів, у складі яких 18 безпілотних літальних апаратів,

Президент також вручив державні нагшрады шести прикордонникам, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

Система раннього виявлення , попередження та ідентифікації цілей AEROS виробництва США призначена для радіолокаційного і оптико-електронного спостереження за надводними, повітряними та наземними цілями. Її технічні можливості дозволяють забезпечити цілодобовий контроль за Азовським морем у межах Донецької області і завчасно реагувати на обстановку. У темну пору доби охорона морського ділянки посилюється за рахунок використання прожекторної станції.

У Держприкордонслужбі зазначили, що введення AEROS в експлуатацію дає можливість прикордонникам на ранньому етапі виявляти, ідентифікувати мети і своєчасно вживати відповідних заходів для протидії потенційним загрозам на державному кордоні.