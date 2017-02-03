Президент нагородив 48 воїнів-захисників Авдіївки

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До державних нагород представлені 142 учасникиАТО, в тому числі, 34 – посмертно.

За бої за Авдіївкою вже нагородили майже 100 бійців president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження 48 військовослужбовців – учасників бойових дій під. Указ № 26/2017 опублікований на офіційному сайті глави держави у п'ятницю, 3 лютого.

Серед нагороджених – бійці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, яка виконує бойові завдання в секторі "Д". Командира 1-го механізованого батальйону бригади підполковника Олександра Вдовиченка та його заступника капітана Василя Федика нагородили орденами Богдана Хмельницького II та III ступеня відповідно. Ордени Богдана Хмельницького III ступеня отримали також старший лейтенант Дмитро Петровський і молодший лейтенант Микола Климець.

43 солдати та сержанти нагороджені орденами "За мужність" II та III ступеня.

Також у п'ятницю президент підписав указ № 23/2017 про відзначення 94 військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії – учасників антитерористичної операції. 34 з них представлені до нагород посмертно.

Напередодні президент України Петро Порошенко нагородив 48 учасників боїв під Авдіївкою, в тому числі, 10 – посмертно. Заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ капітану Андрієві Кизилу, який загинув 29 січня, було присвоєно звання Героя України.

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві попрощалися з сімома бійцями 72-ї ОМБР, які загинули, захищаючи Авдіївку 29-30 січня.