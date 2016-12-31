Президент анонсував збільшення доплат військовослужбовцям у зоні АТО

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В 2016 році контракт з ВСУ підписали близько 70 тисяч чоловік.

Бійці на першій лінії АТО отримуватитимуть 6000 гривень доплати Петро Порошенко/Facebook

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку збільшитив зоні проведення антитерористичної операції.

"Сьогодні я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які одержують військовослужбовці на першій лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, на другій лінії – до 2 тисяч 400 гривень", – повідомив глава держави в Маріуполі в суботу, 31 грудня.

Президент також відзначив важливість створення фінансових та матеріальних стимулів для українських військових.

Порошенко повідомив, що в 2016 році контракт зі Збройними силами України уклали близько 70 тисяч осіб, що дозволило не проводити часткову мобілізацію.

"У цьому році завдання зміцнення обороноздатності ми вирішували без мобілізації. Четверту, п'яту, шосту черub - демобілізували; вони повернулися додому, до мирного життя, до рідних і близьких. Замість сьомої, восьмої і дев'ятої хвиль укладено майже сімдесят тисяч контрактів із добровольцями, які самі записалися до лав ЗСУ", – зазначив президент.

За його словами, тільки завдяки Мінським домовленостями Україна виграла час для переведення армії на професійну основу, для її озброєння, доозброєння і переозброєння.

У середині грудня в Міноборони повідомили, що в 2016 році контракт із ЗСУ уклали 67 тисяч військовослужбовців, 7 тисяч 400 з яких – офіцери.

На початку року Кабінет міністрів зняв обмеження із зарплат військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які несуть службу в зоні АТО і на державному кордоні. Нагадаємо, у 2016 році зарплата військовослужбовців ЗСУ становила не менше 7 000 гривень на місяць.