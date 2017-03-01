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Представники ОРДЛО в Мінську заявили про введення "тимчасової адміністрації" на підприємства

1 березня в 17:09

У відповідь на блокаду ОРДЛО терористичні угруповання захопили підприємства.

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На переговорах в Мінську представники ОРДЛО заявили про введення на підприємства регіону "тимчасової адміністрації", повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактній групі Ірина Геращенко.

"Представники ОРДЛО заявили, що на українські підприємства на окупованих територіях введена "тимчасова адміністрація"( так сором'язливо вони називають націоналізацію української власності)", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією.

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1 березня "Укртелеком" відключив локальний фрагмент мережі на окупованій частині Донецької області від загальнонаціональної мережі. Робота припинена "через втручання невстановлених осіб в роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами".

За матеріалами: DT.UA
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Теги підприємства мережі мінування
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