Представники ОРДЛО в Мінську заявили про введення "тимчасової адміністрації" на підприємства

У відповідь на блокаду ОРДЛО терористичні угруповання захопили підприємства.
"Представники ОРДЛО заявили, що на українські підприємства на окупованих територіях введена "тимчасова адміністрація"( так сором'язливо вони називають націоналізацію української власності)", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Раніше лідер терористичного угрупування "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "зовнішнє управління" введено майже на 40 підприємствах ОРДО з українською юрисдикцією.
1 березня "Укртелеком" відключив локальний фрагмент мережі на окупованій частині Донецької області від загальнонаціональної мережі. Робота припинена "через втручання невстановлених осіб в роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами".DT.UA